湖池屋「至福のおつまみポテトチップス」２商品発売

湖池屋「至福のおつまみポテトチップス」2商品発売

湖池屋は、湖池屋ポテトチップス60周年を記念した新商品「KOIKEYA The のり塩」と「KOIKEYA The麹塩」を、2021年9月13日より全国コンビニエンスストア、2021年10月4日より全国スーパーマーケット等一般チャネルにて発売する。同社は1953年に“おつまみ菓子”メーカーとして創業。当時、ポテトチップスはまだ一般的なスナック菓子ではなく、手作りが主流の珍しいもので、同社創業者の小池和夫が、飲食店で食べたポテトチップスに感動したことをきっかけに製造をはじめ、1962年に「湖池屋ポテトチップス のり塩」が発明された。「湖池屋ポテトチップス のり塩」は2022年8月が60周年を迎えることを節目に、同社の原点である「おつまみ」に立ち返り、同社のノウハウを詰め込んだ特別な商品として「KOIKEYA The のり塩」と「KOIKEYA The 麹塩」が開発された。 おつまみとしてぴったりな味わいを実現すべく、同商品独自の厚みにスライスしたじゃがいもに、芳醇なのりの味わいや麹のコク・魚介の旨みによる豊かな風味を重ね、キレのある焙煎唐辛子をきかせ、大人の贅沢なひとときに仕上げている。また、包装には「紙」を使用したパッケージを採用。 同社は、これからの未来に向けた新たなポテトチップスとして、減プラスチックをはじめ環境に配慮した取り組みを実施し、未来へつながる様々なSDGs活動を展開していきたいと考えている。また、同商品の発売を記念し、「KOIKEYA The のり塩」3袋、「KOIKEYA The 麹塩」3袋の合計6袋を抽選で60名にプレゼントするキャンペーンを実施。ツイッターの同社アカウントをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートすると応募完了で、当選者の方のみ、その場でダイレクトメッセージが届く。

【商品詳細】商品名:「KOIKEYA The のり塩」 「KOIKEYA The 麹塩」、内容量:56g、価格:オープン価格、発売日/販売先:2021年9月13日(月)/全国コンビニエンスストア、 2021年10月4日(月)/全国スーパーマーケット等、一般チャネル 【キャンペーン詳細】タイトル:至福のおつまみ、解禁。KOIKEYA The のり塩・麹塩 プレゼントキャンペーン、応募方法:コイケヤ【公式】(@koikeya_cp)をフォローした上で、キャンペーンツイートをリツイート。 フォローはこちら:https://twitter.com/koikeya_cp、応募期間 :2021年9月13日(月) 12時~9月20日(月・祝) 23時59分まで、プレゼント賞品 (60名) 「KOIKEYA The のり塩」:3袋 「KOIKEYA The 麹塩」:3袋 抽選で60名。