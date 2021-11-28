イケア「クリスマス ディナー」期間限定開催

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）は、12月12日から12月25日まで期間限定で、クリスマスディナーを提供する。スウェーデンでもっとも盛り上がる伝統行事のひとつが、クリスマス。イケアのクリスマスディナーでは、大きなクリスマスハムや大人気のロティサリーチキン、サーモンマリネなど、前菜からメイン料理、デザートまでスウェーデンのクリスマス料理が楽しめる、全5品のスペシャルコース料理が提供される。また、子ども用には、オムライスやフライドチキンなどが一皿にのったスペシャルキッズプレートのディナーコースもご用意される。大人用ディナーコース：IKEA Family価格￥2,000、通常価格￥3,000他。【クリスマスディナー概要】■開催期間：2021年12月12日～ 2021年12月25日 ■開催場所：イケア店舗（IKEA原宿、IKEA渋谷、IKEA新宿を除く） ■開催時間：午後4時～イケアレストラン閉店時間 ■URL： https://www.ikea.com/jp/ja/stores/restaurant/ca00-christmas-dinner-pub0444a200