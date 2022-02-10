にじさんじ「どん壱グランプリ キャンペーン」実施

VTuber /バーチャルライバーグループにじさんじは2022年2⽉7⽇から⽇清のどん兵衛とにじさんじによるコラボレーション企画 「どん壱グランプリ」を実施する。どん壱グランプリとは、にじさんじに所属するVTuber / バーチャルライバー５名（不破 湊・椎名唯華・星川サラ・樋⼝楓・ジョー・⼒⼀）が⽇清のどん兵衛定番５種のアンバサダーに就任し、①どん兵衛レコメン対決(どん兵衛公式 Twitter にて動画配信)、②ゲーム対決、③うた対決(キャンペーン当選者が視聴できるスペシャル配信番組内で実施)の三番勝負で最強のどん兵衛を決める企画。キャンペーン対象企業の店舗では3⽉27⽇、19時配信予定のスペシャル配信番組⽇清⾷品 POWER STATION [REBOOT]の視聴チケットが抽選で500名に当たるキャンペーンを開始するほか、店頭の告知物から５種類の描きおろし「スマートフォン⽤壁紙」がダウンロードできるサービスが始まる。応募方法は専⽤サイト(https://cp-sys.com/cp/nissin/donbei_21/re/) にアクセス、キャンペーン対象企業の店舗で⽇清のどん兵衛ブランドを300円以上のレシート写真をアップロードして応募する。購⼊期間：202年2⽉7⽇〜3⽉6⽇（応募締切）。