国分グループ本社「３月 ３１日付、新任、退任役員」
執筆者：編集部
国分グループ本社（東京都中央区、代表取締役会長兼 CEO：國分勘兵衛）は2023年3月 31日付、新任、退任役員人事を発表した。△物井敦（昇任）、取締役専務執行役員経営統括本部副本部長兼卸統括部長兼ヘルスケア統括部長（ＡＣ営業統括）（営業戦略統括部管 掌）兼国分首都圏（株）代表取締役会長、△品田文隆（新任） 取締役常務執行役員経営統括本部副本部長兼サプライチェーン統括部長（経営 企画部・人事総務部・物流統括部管掌）、△林恒喜（新任）、取締役常務執行役員経営統括本部副本部長兼海外統括部長兼アセアン事業部長（アセアン総代表）、△鈴木公一（新任）、取締役執行役員経営統括本部副本部長兼経理財務部長（国分ビジネスエキスパ ート（株）担当）（法務部・情報システム部管掌）、△平井匠（新任）、取締役執行役員流通事業部長、△川野政治（新任）、 取締役執行役員経営統括本部付部長兼国分西日本（株）代表取締役社長執行役員、△柄秀典 （新任）、監査役（常勤）、△小木曽泰治（新任）監査役（常勤）、（退任）△杉野直起、相談役（常勤）、△荻野司、相談役（常勤）、△相澤正邦、相談役（非常勤）、△奥村恆弘、相談役（非常勤）、△秋山隆司、相談役（非常勤）。