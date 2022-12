Ｚａｉｍ「トレンド ｆｏｒ ストラン」提供開始

Zaim「トレンド for ストラン」提供開始

Zaim(本社:東京都渋谷区、代表取締役:閑歳孝子)は12月21日、オンライン家計簿サービス「Zaim」に集まる購買ビッグデータから、外食チェーンの市場動向、各チェーンの利用者数・客単価といった指標、利用者属性及び行動などを可視化できるZaim トレンド シリーズの第一弾として「Zaim トレンド for レストラン」の提供を開始した。「Zaim トレンド for レストラン」は外食チェーンの経営、意思決定を支援するデータ分析ツールで、国内最大規模の家計簿データを元に、競合も含めた各チェーンの「客数」「客単価」「来店頻度」といった重要な経営指標を、簡単かつ迅速に把握することが可能となる。これまで外食業界は、事業進捗の評価や施策の意思決定において、自社の売上に関しては実績値があるものの、比較対象となる他社については大まかな市場動向データや生活者の聞き取り調査に頼るしかなく、迅速かつ正確に打ち手を検討・実行できないという課題があった。「Zaim トレンド for レストラン」では、家計簿サービス「Zaim」へリアルタイムに記録される購買ビッグデータを分析し、Webサイト上で自社・他社のブランドスイッチなどを時系列で追うことが可能。さらに外食だけではなく、コンビニの惣菜やスーパーの購入といった内食、中食についても消費動向データを捕捉しているため、利用者の食行動の全般も深堀りでるという。詳細:https://trends.zaim.net/restaurant