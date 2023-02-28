伊藤忠食品「４月１日付 役員、主要人事異動」

伊藤忠食品は4月1日付で役員と主要人事異動を発表した。△ロジスティクス本部本部長伊藤忠商事㈱中部支社長、萩原 武、△取締役副社長社長補佐、河原光男、△取締役・常務執行役員、営業統括部門部門長代行（兼）商品本部本部長（兼）ダイバーシティ推進室室長、福嶋義弘、△取締役・常務執行役員、営業統括部門部門長、魚住直之、△執行役員東日本営業本部本部長（兼）ＤＸ推進室、大塚剛、△執行役員経営企画本部本部長（兼）ＤＸ推進室室長（兼）ダイバーシティ推進室、佐伯泰昌。（新任）執行役員ロジスティクス本部本部長、萩原 武（伊藤忠商事㈱中部支社長）、（退任）△執行役員ロジスティクス本部本部長、大﨑 剛、△執行役員情報システム本部本部長、平戸裕志。【主要人事異動】△広域営業本部 営業第二部部長重久竜也、△広域営業本部 ＭＤサポート部部長 （兼）営業第二部販売第二課課長、穂積健太郎、△西日本営業本部 営業第三部部長（兼）販売第一課課長、辻 貴之、△商品本部本部長代行 東日本営業本部本部長代行 森 洋之、△商品本部 商品統括部部長、上村一仁、△リテール本部本部長（兼）ＤＸ推進室、星 利夫、△リテール本部本部長代行（兼）ＤＫ運営部部長、 横川貴之、△リテール本部 ＤＫ推進部部長（兼）ダイバーシティ推進室、小原千晶、△リテール本部 リテール営業部部長、入口康弘、△財経本部本部長（兼）財経部部長、濵田英樹、△情報システム本部本部長（兼）ＤＸ推進室、波元英夫、△情報システム本部本部長代行（兼）IＴ・デジタル推進部部長、福岡 隆、△情報システム本部 新基幹システムプロジェクト 推進部部長、根岸洋一、△経営企画本部 経営企画部部長（兼）ＤＸ推進室、落合良之。