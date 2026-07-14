キリン「賞味期限緩和」開始

長い間、単身でいると、食べ物にうるさくなってくる。単身のためほとんどが外食で済ますが、改めてわが食生活を見直してみると、なんとみじめな食生活であるか、よくわかった。朝、珈琲一杯とコンビニエンスで買った…
キリンビバレッジなど清涼飲料5社で構成する「社会課題対応研究会」は、物流負荷や食品ロスの削減を目指す「納品時賞味期限の緩和」の取り組みを進める。アサヒ飲料、伊藤園、キリンビバレッジ、コカ･コーラ ボトラーズジャパン、サントリービバレッジ＆フードの5社は、物流2024年問題や食品ロス問題などについて議論を重ねており、このたび取り組みに賛同したセブン‐イレブン・ジャパンが清涼飲料での運用を今週から開始する。サミットも賛同し、7月下旬から一部店舗で一部商品を対象に実証実験を行う予定。従来、製配販の取引では製造ロットの逆転が起きないようロット合わせのための輸送が行われてきたが、輸送できない場合には商品が店頭に並ぶ前に食品ロスが発生する課題があった。今回の取り組みでは、従来の納品期限内で製造ロットの逆転を一定範囲で可能にし、流通企業の納品期限や販売期限を維持したうえで、追加輸送の削減と食品ロス削減につなげる。＜取り組み情報＞名称：納品時賞味期限の緩和、内容：製造ロットの逆転許容、参加企業：アサヒ飲料、伊藤園、キリンビバレッジ、コカ･コーラ ボトラーズジャパン、サントリービバレッジ＆フード、開始企業：セブン‐イレブン・ジャパン、実証実験予定：サミット一部店舗、開始時期：7月下旬予定、目的：物流負荷軽減、食品ロス削減、持続可能な社会の実現。