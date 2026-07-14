キリン「賞味期限緩和」開始

外食産業 需要回復の決めて

長い間、単身でいると、食べ物にうるさくなってくる。単身のためほとんどが外食で済ますが、改めてわが食生活を見直してみると、なんとみじめな食生活であるか、よくわかった。朝、珈琲一杯とコンビニエンスで買った…