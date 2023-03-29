フジッコ「食品メーカー４社でＫＯＢＥパンフェス」開催

フジッコ（本社：神戸市中央区、代表取締役社長執行役員：福井正一）は「食べとう？KOBE」プロジェクトメンバーである神戸の食品メーカー4社（フジッコ、エム・シーシー食品、カネテツデリカフーズ、六甲バター）と協同で、 4月1日（土）～30日（日）までの1か月間、「朝ごはん、食べとう？ＫＯＢＥパンフェス」を開催する。期間中は、食品メーカー４社とパンの街・神戸を代表する人気ベーカリー8店がタッグを組み、「朝ごはんに食べたくなるパン」11種類＜①MCC食品×コープベーカリー小麦の森「ぼっかけナンサンド」、②MCC食品×フジッコ×コープベーカリー小麦の森「ぼっかけカレーパン」、③MCC食品× BREAD DAYS「フォカッチャ～MCC100年目の自信ビーフカレーのせ～」、④MCC食品× BREAD DAYS「～兵庫県産バジル香る～じゃがいもオープンサンド」、⑤カネテツデリカフーズ×イスズベーカリー「珍比良御坊」、⑥カネテツデリカフーズ×Boulangerie Charme「ほぼカニ・カーニバル」、⑦フジッコ×石窯パン工房ダンマルシェ「丹波黒黒豆のクイニーアマン」、⑧フジッコ×Side field Bread「フジッコのおまーめパン♪」、⑨QBB×五穀七福「五穀のチーズぱん」、⑩QBB×メゾンムラタ「ダブルチーズ・プレッツェルサンド」、⑪QBB×フジッコ×コープベーカリー小麦の森「黒豆とチーズのケーキデニッシュ」＞を、計15店舗＜「コープベーカリー小麦の森 シーア店」、「BREAD DAYS」、「イスズベーカリー本店」、「Boulangerie Charme」、「石窯パン工房ダンマルシェ西神店」、「Side field Bread」、「五穀七福 名谷店」、「メゾンムラタ」＞にて販売。さらに、各食品メーカーおススメの「朝食に食べて欲しい商品」詰め合わせsetが当たるTwitterキャンペーンも併せて実施される。■朝ごはん、食べとう？『KOBEパンフェス』公式Twitterアカウント：https://twitter.com/KOBE_PANFES