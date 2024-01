キユーピー「オーストラリアに販売会社」新設

キユーピー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員:髙宮満)は、オーストラリアにおけるキユーピーグループ商品の販売拠点として、オセアニア地域初の現地法人を設立。新設会社では、KEWPIE (THAILAND) CO., LTD. で製造したマヨネーズやドレッシングなど、サラダ調味料を中心に販売し、オーストラリア国内で需要が高まるキユーピーグループ商品の販売強化とブランドのさらなる浸透を目指す。営業開始は2024年7月を予定。同社では、2005年からオーストラリアに向けて商品の輸出を開始。卵黄で作られた「キユーピー マヨネーズ」のコク深い味わいに対する高い評価や、オーストラリア国内での寿司メニューの普及などの後押しを受けて、順調に売り上げを伸ばしてきたが、2023年度にキユーピータイランドからオーストラリアに輸出されたマヨネーズ類の売上高は、2018年度比で約3倍に成長。サラダを食べる食文化や健康意識の高さから、同国のマヨネーズ・ドレッシング類の市場規模は大きく、今後も商品展開の拡大が見込めるとし、製造元であるキユーピータイランドのマヨネーズ類増産に加え、今回の販売会社設立により、オーストラリアへの供給・販売体制を強化し、さらなる市場深耕を進めていくとしている。【会社の概要】■社名:KEWPIE AUSTRALIA PTY. LTD. (仮称) ■事業内容:マヨネーズ、ドレッシング等の輸入販売 ■会社設立日:2024年1月(予定) ■本社所在地:オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州 ■資本金:150万オーストラリアドル(約1.5億円) ■出資比率:キユーピー100% ■決算期:11月30日