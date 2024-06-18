埼玉県「スマート農業×ロボティクス」セミナー・展示会
執筆者：motoe
埼玉県では、農業従事者の減少や高齢化など、農業が直面する課題解決に向けて、先端技術を活用し、農作業の「省力化」、「効率化」、「見える化」を実現するスマート農業技術の研究開発支援や普及に取り組んでいるが、今回これらの取組の一環として、令和６年度埼玉県スマート農業×ロボティクスセミナー・展示会を開催する。セミナーでは、スマート農業技術の費用対効果や生産現場に技術実装した事例等についての講演を行うほか、展示会では、２０社を超える企業等によるスマート農業技術の展示やアシストスーツの試着体験、出展ブース見学ツアーなどが行われる。なお、同イベントは、埼玉県が運営する「埼玉県スマート農業普及推進プラットフォーム」（農林部農業支援課）及び「埼玉県ロボティクスネットワーク」（産業労
働部次世代産業拠点整備担当、（公財）埼玉県産業振興公社）の連携イベントとなる。【開催概要】■名称：令和６年度埼玉県スマート農業×ロボティクスセミナー・展示会■日時：７月２６日（セミナー：１３時００分～１６時００分／展示会：１２時００分～１６時００分■会場：新都心ビジネス交流プラザ ４階会議室（JR 北与野駅前、さいたま新都心駅徒歩８分
さいたま市中央区上落合２－３－２）■内容：詳細については、https://www.saitama-j.or.jp/seminar/nogyo0726■参加費：無料■対象：県内農業者、スマート農業技術関連メーカー、農機具販売店、ロボット開発関連企業、ロボット活用企業（予定を含む）、研究機関、支援機関、行政機関 他■定員：セミナー： 各講演１回につき７０名、展示会 ： 出展ブース見学ツアーについては、各回１０名（３回実施、各回とも所要時間６０分程度）■申込期限：７月２５日（木曜日）１２時まで（https://www.saitama-j.or.jp/seminar/nogyo0726）■主催：埼玉県、公益財団法人埼玉県産業振興公社■申込についての問い合わせ先：埼玉県産業振興公社（電話 048-711-6870／E-mail robo@saitama-j.or.jp）