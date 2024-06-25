中村屋「こども中華まん手包み体験」開催

中村屋（本社：東京都新宿区、代表取締役会長 鈴木達也、代表取締役社長 島田裕之）は、冬の食べ物という印象を持たれる中華まんを、夏にも親しんでもらうため、夏休み中の小学生と保護者向けに、「こども中華まん手包み体験」を埼玉県入間市の中華まんミュージアムにて7月20日・23日に開催する。【開催概要】■イベント名称：「こども中華まん手包み体験」■イベント内容：中村屋の中華まんのプロ（生産技術者）から、生地作りと具を生地で包む包餡を教わり、せいろで蒸して試食するまでを体験 ■開催日時：7月20日・7月23日／各回10:00～13:00 ■開催場所：中村屋 中華まんミュージアム ■参加対象：小学3～6年生 と 保護者（２名１組／1名、または3名以上での参加不可） ■参加費：500円／組■定員：各回10組（20名） ■申込方法：中華まんミュージアムホームページ内の予約フォームより（2024年7月1日 8:00予約受付開始) ■ホームページ：https://www.nakamuraya.co.jp/factory/ ■申込期間：7月1日8:00～7月18日 23:59まで（先着制） ■問い合わせ先 ：04-2935-1592（10:00～12:00／土・日・祝、メンテナンス日(7月5日）除く）