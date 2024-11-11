カゴメ「ナポリタンスタジアム® ２０２５」開催
執筆者：shirai
カゴメは、ナポリタン日本代表を決める全国大会「カゴメ ナポリタンスタジアム® 2025」を開催。開催に伴い、11月11日より、特設サイトにてナポリタンを提供する飲食店からのエントリー受付を開始する。日本生まれの洋食“ナポリタン”は長年幅広い世代から愛されてきた国民的メニュー。2013 年に開催して以来、第3回となる今回は、全国1万人のトマトケチャップ好きによるモニター投票を通じて全国9エリアの代表店舗を選抜し、その後、「カゴメ ナポリタンスタジアムⓇ 2025」特設サイトのWEB投票と料理動画メディアTasty Japanの公式SNSアカウント（Instagram・X・Facebook・TikTok）からのSNS投票で、日本代表店舗を選出する。さらに、今年はパスタを使った王道のナポリタンメニューを募集する「王道ナポリタンリーグ」に加え、中華麺やうどんなどパスタ以外の麺を使ったメニューの「個性派ナポリタンリーグ」を新設される。＜大会概要＞大会にエントリーしたナポリタンを提供している飲食店を対象に全国9エリア（北海道、東北、北関東甲信越、南関東、北陸、東海、関西、中四国、九州沖縄）で1万人のトマトケチャップ好きによるモニター投票を実施、エリア代表18店舗を選抜、全国大会に進出。全国大会では「カゴメ ナポリタンスタジアムⓇ 2025」特設サイトでWEB投票、Tasty Japanの公式SNSアカウント（Instagram・X・Facebook・TikTok）からのSNS投票で、日本代表店舗を選出。 応募方法：「カゴメ ナポリタンスタジアムⓇ 2025」特設サイトより、エントリーフォームに必要項目を入力のうえ応募。※応募はWEB応募に限る。 募集期間： 2024年11月11日（月）12：00～2025年 1月31日(金) 17：00応募締め切り 特設サイト：https://www.kagome.co.jp/products/brand/ketchup/naposta2025/ ＜大会スケジュール＞①エントリー期間：2024年11月11日（月）12：00～2025年1月31日（金）17：00 「カゴメ ナポリタンスタジアムⓇ 2025」特設サイトよりナポリタンメニューを募集。 ②エリア大会：2025年2月3日(月)～2月28日(金) 9エリア合計1万人のトマトケチャップ好き※を対象にモニター投票を実施。 ③エリア大会受賞店舗、エリア代表決定：2025年3月3日（月） 9エリアで「王道ナポリタン」の食べたい賞（ゴールド・シルバー・ブロンズ）、「個性派ナポリタン」の食べたい賞（ゴールド）受賞店舗を決定。ゴールド受賞18店舗がエリア代表として全国大会へ出場。 ④全国大会：2025年4月25日(金)～2025年5月31日（土） 「カゴメ ナポリタンスタジアムⓇ 2025」特設サイトのWEB投票、料理動画メディアTasty Japanの公式SNSアカウント（Instagram・X・Facebook・TikTok）にて投票を実施。 ⑤日本代表決定：2025年7月1日（火） 「王道ナポリタン」「個性派ナポリタン」それぞれのリーグで日本代表が決定。 ＜問い合わせ先＞「カゴメ ナポリタンスタジアムⓇ 2025」 事務局 TEL：0120-629-340 MAIL：kagome_naposta2025@kgmcpn.info 土日祝日・年末年始除く 10：00～17：00 ＜年末年始休業日：2024年12月28日（土）～2025年1月5日（日）＞