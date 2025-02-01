伊藤忠食品「４月１日付 役員人事異動」
執筆者：編集部
伊藤忠食品（大阪市 岡本均社長）は１月31日開催の取締役会で、４月１日付役員の異動を決議した。△濵田英樹、執行役員財経本部本部長（兼）財経部部長（兼）ＩＳＣ ビジネスサポート㈱代表取締役社長、（４月１日就任予定）、△佐藤英成、執行役員経営企画本部本部長（兼）ＤＸ推進室室長、△魚住直之、取締役・専務執行役員、営業統括部門部門長、△福嶋義弘、取締役・専務執行役員、管理統括部門部門長、（兼）コンプライアンス担当、（兼）サステナビリティ担当、（兼）ダイバーシティ推進室、△大塚剛常務執行役員、第一部門部門長、（兼）ダイバーシティ推進室、△緒方学、常務執行役員、第二部門部門長、（兼）ダイバーシティ推進室室長、△佐伯泰昌、常務執行役員、第三部門部門長、（兼）ダイバーシティ推進室、△佐藤太一、執行役員、第二部門 部門長代行、（兼）第 ４ 営業本部本部長、△福井寛二、執行役員、第一部門部門長代行（兼）第 １ 営業本部本部長、（兼）ドラッグストア部部長、△北川正英、執行役員、管理本部本部長（兼）審査部部長。（３月３１日付、執行役員退任、新職）△河原光男、取締役理事、△大森賢律、取締役理事、△坂本則行、理事非常勤。