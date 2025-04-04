サッポロ「ＹＥＢＩＳＵ １ＴＡＮＫ購入者」募集開始

サッポロビールは、開業１周年を迎えたヱビスのブランド体験拠点「YEBISU BREWERY TOKYO（ヱビス ブルワリー トウキョウ）」の新サービス「YEBISU 1TANK」の購入者募集を4月3日（木）から開始する。同企画はオリジナルのヱビスをタンク1本分（約1,500杯分）を開発・製造するというもので、「YEBISU BREWERY TOKYO」の醸造責任者協力のもと自由な発想で形にし、特別な1杯に仕上げ、完成したビールは「YEBISU BREWERY TOKYO」を貸し切ってお披露目会など特別なイベントとともに楽しめる新たなビール体験を限定1組に届けるという新サービスとなる。【新サービス概要】■企画名称：「YEBISU１TANK」■応募期間：4月3日(木)～5月31日(土)■販売数：１組（団体・個人問わず）■販売金額：1,000万円（税込み）■応募方法：申し込みフォームより、エントリーシートで応募■選考方法：応募者複数の場合、選考によって利用者を決定■問い合わせ先：YEBISU１TANKプロジェクト事務局＜0120-009-076（フリーダイヤル）＞■事務局開設期間：4月3日(木)～6月30日(月)10：00〜17：00 （土日祝日を除く平日） ■特設サイト：

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