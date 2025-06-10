眞露「チャミスル×イカゲームＳ３」コラボラベル発売

眞露は、Netflixの人気シリーズ「イカゲーム」シーズン3とのコラボラベル仕様の「チャミスル fresh 16°」および「チャミスル マスカット 13°」を、2025年6月17日（火）より数量限定で出荷開始する。各360mlボトルにはドラマに登場するキャラクターをあしらったデザインラベルを全3種ずつ展開し、出荷開始後順次店頭で切り替えが行われる。また、対象商品購入者を対象にヨンヒ人形フィギュアが当たるQRコード応募キャンペーンや、SNSを通じた誰でも応募可能なオープンキャンペーンも実施される。＜商品情報＞商品名：チャミスル fresh 16°／チャミスル マスカット 13° 内容量：360ml アルコール度数：16％／13％ 価格：321円（税別） 発売日：2025年6月17日（火）出荷開始（数量限定）＜キャンペーン情報①＞名称：ヨンヒ人形フィギュアプレゼントキャンペーン 応募方法：コラボ商品のQRコードから応募 賞品：ヨンヒ人形フィギュア（30名） 応募期間：2025年6月17日～9月30日（3回抽選） 応募資格：20歳以上・日本国内在住＜キャンペーン情報②＞名称：イカゲーム×チャミスル オープンキャンペーン 応募方法：眞露公式SNSよりフォーム応募 賞品：A賞＝チャミスルルーム宿泊券（5組10名）、B賞＝チャミスル fresh 1ケース（10名）、C賞＝チャミスル マスカット 1ケース（10名） 応募期間：2025年6月9日～6月23日 応募資格：20歳以上・日本国内在住 公式X：https://x.com/jinrojapan Instagram：https://www.instagram.com/jinro_jinro/