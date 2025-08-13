ゴディバ「初のスタンドタイプカフェ」成田空港に出店

ゴディバ ジャパン（東京都港区）は、GODIVA café 初の空港内店舗となる「GODIVA café Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）」を9月10日にオープンする。同店舗は、ゴディバカフェとして初となる「スタンドタイプ」テイクアウト専門店で、ドリンクの提供を中心に展開される。保安検査前の出発フロアに位置しているため時間に余裕のない利用者にも気軽に立ち寄ることができる店舗となる。周辺には、共用席が設けられており、ドリンクを楽しみながら、待ち時間や出発前のひとときを快適に過ごすことができる環境も整っている。ドリンクメニューは、幅広い嗜好に対応できるよう今後さらに充実を図るほか、海外からの旅行者も楽しめるよう、同店舗限定ドリンクの販売も予定しているという。【店舗概要】■店舗名：GODIVA café Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル） ■オープン日：9月10日（水） ■所在地：〒282-0011 千葉県成田市三里塚字御料牧場1-1 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル 中央ビル本館 4F ■営業時間：全日 8:00～20:30（L.O.20:30)