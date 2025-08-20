ＳＣＡＪ「ＳＣＡＪ ２０２５」来場事前登録開始

日本スペシャルティコーヒー協会（所在地：東京都港区、会長：加藤慶人）は9月24日～27日、東京ビッグサイト 南1-4ホールにて、アジア最大規模を誇るスペシャルティコーヒーイベント「SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション2025」を開催するにあたり、同イベントの来場事前登録を2025年８月13日より開始した。今年で第20回を迎えるSCAJ 2025は、スペシャルティコーヒー業界関係者が世界中から集まる一大イベント。昨年は4日間で75,217名が来場し、今年はそれを上回る過去最大の来場者が予想される。出展者も過去最多、国内および中南米、東南アジア、アフリカなど37の国と地域から、約450社が参加。会場は、東京ビッグサイトの南展示棟1-4ホールをすべて使用し (27日は3-4ホールのみ)、世界中から集まる多種多様なコーヒー豆、コーヒー関連の食品やグッズ、焙煎や抽出などの最新鋭マシンや器具の展示が行われるほか、テイスティングやカッピングをしながら生産者、輸入者に直接話を聞く貴重な体験ができるほか、焙煎機、エスプレッソマシン、ブリューワーなど、バラエティ豊かな機器を実際に触って試すこともできる。また、期間中、バリスタ日本一を決める「ジャパン バリスタ チャンピオンシップ 2025」やサイフォニストの世界一を決める「ワールド サイフォニスト チャンピオンシップ 2025」など、7つのチャンピオンシップを開催。日本一、世界一の称号をかけた熱戦が繰り広げられるほか、利き珈琲選手権やコーヒー業界の動向に関するイベント・セミナーも多数予定されている。【SCAJ 2025開催概要】■名称：SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション2025（略称：SCAJ 2025） ■テーマ：Belong Together in Coffee!（コーヒーで一緒にいよう！） ■会場：東京ビッグサイト 南展示棟1-4ホール ■会期：南1-2ホール／9月24日(水)〜26日(金)10:00～17:00 (最終日は16:00まで) 、南3-4ホール／9月24日(水)〜27日(土)10:00～17:00 ■入場料：事前登録2,000円(税込)、当日3,000円(税込)、招待状持参者 無料 ※4日間共通 ■事前登録期間：8月13日（水）～9月27日(土) 来場前まで登録可能 ■URL：https://scajconference.jp/