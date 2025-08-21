Ｂ.Ｎ「ヨアジョン」新大久保に出店

B.Nは、韓国で人気のフローズンヨーグルトブランド「YOAJUNG（ヨアジョン）」の国内2号店を新大久保にオープンする。大阪に続く常設店で、濃厚なコクと爽やかな後味が特長のヨーグルトアイスを提供する。蜂の巣やフルーツなど好みでカスタマイズでき、旅行気分のデザート体験が楽しめる。さらに、横浜高島屋の催事「韓国市場」にも8月21日〜25日の期間限定で出店。いち早く話題の味を体験できる。＜店舗情報＞■店名：ヨアジョン yoajung 요아정 新大久保イケメン通り店 ■所在地：東京都新宿区大久保1-16-24 楽園食品ビル 101号 ■オープン予定：2025年8月末〜9月 ■主な商品：ヨーグルトアイスクリーム、蜂の巣トッピング、自家製ソフト、季節のフルーツアレンジ ＜期間限定出店情報＞■店名：横浜高島屋店（期間限定） ■所在地：神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋8階催会場「韓国市場」内 ■出店期間：2025年8月21日（木）〜8月25日（月） ■営業時間：10:00〜20:00（最終日は17:00まで） ■主な商品：ヨアジョン横浜スペシャル、ヨアジョンシグニチャー