宅麺.ｃｏｍ「ラーメン女子博」公式お取り寄せ通販開始

宅麺.com「ラーメン女子博」公式お取り寄せ通販開始

国内最大級のラーメン・つけ麺の通販サイト「宅麺.com(http://www.takumen.com/)」を運営するグルメイノベーション(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:井上琢磨)は、今回、一部:2017年9月29日から10月3日まで、二部:10月5日から10月9日までの合計10日間開催される「ラーメン女子博 in 大阪 2017 」の公式お取り寄せ通販を実施する。この公式お取り寄せでは、イベント開催期間中に申し込むと、ストレートスープと呼ばれる製法で「ラーメン女子博」で提供される商品と同じスープ・麺・具材が冷凍されて届くため、自宅で「ラーメン女子博」の味をそのまま楽しめるというもの。取り寄せ方法ほか、詳細は、http://www.takumen.com/st/lp/ramengirls-fes また、購入が可能な商品詳細については、宅麺.comのSNS(宅麺.com Twitter:https://twitter.com/taku_men )でも確認ができる。

なお、「ラーメン女子博 in 大阪 2017」は、日本全国から厳選された24店舗が、「ラーメン女子に捧げるラーメン」をコンセプトにとっておきの一杯を用意。

また、選りすぐりのラーメン以外にも楽しめる企画も多数。人目を気にせずラーメンを食べられる女性限定エリアの設置や、「美」を意識したスイーツ、女子たちの心も温める「IKE麺(イケメン)」スタッフのおもてなしなど、よくばり女子のためのコンテンツも用意されている。「ラーメン女子博 in 大阪 2017」公式サイト:http://www.ramengirls-fes.com/