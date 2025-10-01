ＹＯＡＪＵＮＧ「渋谷でポップアップイベント開催」
執筆者：maedomariyuki
韓国発プレミアム・フローズンヨーグルトブランド「YOAJUNG（ヨアジョン）」とアパレルブランド「BARDOT PARIS（バルドー・パリ）」が、10月3日（金）〜10月13日（月・祝）まで渋谷モディでPOP UPイベントを開催する。同イベントは、ヨアジョンの人気メニューと、バルドー・パリの最新アイテムを同時に体験できる食とファッションのクロスオーバー企画。イベント当日は会場限定でヨアジョンの定番メニューを販売予定。はちみつの巣(コムハニー)やグラノーラ、ベリー、季節のフルーツ、チョコレートやクッキー、カラフルシリアルなどを使用した自家製フローズヨーグルト約9種類。サイズはシングルカップのみで価格は1000円〜1250円(税込)。開催概要、期間 2025年10月3日（金）〜10月13日（月・祝）、住所 東京都渋谷区神南1-21-3 館内特設スペース、入場無料（商品購入は有料）、イベント内容 YOAJUNGのフローズンヨーグルト販売／BARDOT PARISのアパレル販売・展示、ヨアジョン日本公式サイトhttp://yoajungjapan.jp/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAadsP35G77u6SDWC_PC-pxGzI0lnoa2VBu2C0s8SqFah7RIFgM5J64PjV98DEg_aem_05EObHJzRvUzJmA8WUp0xQ。