第９５８話 町の蕎麦屋

☆町の蕎麦屋 江戸料理研究家の福田先生からお電話をいただきました。ごぶさたを詫びながら、話しているなかで｢小倉庵｣(江戸ソバリエの店)はなかなかいい店だ｣という話題になりました。



1)美味しい

2)安い

3)品数が多い。

4)いつ行っても座れる。

5)客の要望を聞いてくれる。

4)と5)はちょっと注釈を入れた方がいいかもしれません。

まず4)は、いつもお客さんが入っているけれど、昼時以外は座れるというわけ。つまり客にとっては安心感があるのです。

5)は、これ抜きにしてとか、個人的わがままを快く聞いてくれる。こちらも安心､信頼感がわくということ。

6)｢いらっしゃいませ｣と｢ありがとうございました｣は絶対欠かさない。だけれども、店の人は余計なおしゃべりはしない。それでもお客のことをよく見ているというわけ。

食べる側が｢いただきます｣｢ごちそうさま｣なら、店側は｢いらっしゃいませ｣と｢ありがとうございました｣は当然です。

1)は腕前、2)は経営、3)4)5)6)が町の蕎麦屋としての役割を果しているということでしょう。だから、安心なお店で、飽きないお蕎麦というわけで、毎日見えるお客さんもいらっしゃるらしいのです。

☆赤茄子

そんなことで、｢明日､お昼でも｣ということになりました。

その日、頂いたのは《赤茄子切り》と《天麩羅》。

｢赤茄子｣はトマトのことです。アンデス原産としてヨーロッパへ行き、日本に入ってきたとき、赤い茄子科の野菜というところから、｢赤茄子｣と名付けられました。

そういえば、前に中国を訪れたときの、《トマト鍋》が美味しかったことを思い出しました。またこの夏モンゴル国を旅したとき、たいていのレストランのテーブルにはケチャプとマヨネーズがありました。この二つはいまや世界的な調味料になっていますが、醤油の道とちょっと違うような気がします。

またトマトがイタリアに入ってきて、イタリア人が《パスタ》と革新的に合うトマトソースを考案したのは《パスタ》にとって、イタリア人にとってラッキーだったと言われています。まさにトマトは世界を席巻していることを実感します。

一言付け加えますが、トマトのことでぱありませんが、醤油＋出汁＝つゆの開発は《ざる蕎麦》にとって、日本人にとって口福な出来事であったのです。

食べ物にとって、相性のいい出会いが名品を生むのです。



江戸ソバリエ

ほし☆ひかる