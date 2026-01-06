ホクト「春のきのこ大感謝」開催
執筆者：shirai
ホクトは、ホクト生鮮きのこ全商品購入者を対象に、豪華景品が当たる全国キャンペーン「春のきのこ大感謝祭―きのこ組からの贈り物―」を1月1日から実施している。期間中、対象商品を購入して応募すると、レトルト食品や産直きのこセット、ギフトカードなどが抽選で当たる企画で、応募ははがき、LINE、Xから受け付ける。応募締切は1月から3月までの3回に分かれており、毎月抽選を行う。Xでは公式アカウントを活用したリポスト応募も実施し、旅行券が当たる企画も用意している。＜キャンペーン概要＞応募期間：第1回2026年1月31日（土）、第2回2026年2月28日（土）、第3回2026年3月31日（火）※はがきは当日消印有効、LINE・Xは当日23時59分まで、応募方法：はがき・LINE・X、賞品：A賞 菌活レトルトセット（3個購入、毎月200名）、B賞 産直きのこセット7パック（3個購入、毎月500名）、JCBギフトカード3万円分（20個購入、毎月30名）、JTBトラベルギフト5万円分（X応募、毎月2名）、キャンペーンサイト：https://www.hokto-kinoko.co.jp/campaign/spring_26cp/