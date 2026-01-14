象印マホービン「ゾウのマイ」商品化

象印マホービンは、炊飯ジャー開発時の炊飯試験で炊いたごはんを原料にしたクラフトビール「ゾウのマイ」を商品化する。持続可能な社会に向けた循環型経済の実現を目指し、廃棄されがちな試験用のごはんをアップサイクルした取り組みで、ホップ由来の柑橘の香りと苦味を抑えたすっきりとした味わいが特長。和食にも合わせやすく、日常の食卓に楽しさを添えるビールとして提案する。名称には、米由来のビールであることと、象が舞い上がるほどのおいしさを表現した思いを込めた。製造は全国第一号のクラフトビール醸造所として知られるエチゴビールが担い、3月10日から象印マホービングループの販売会社を通じて全国で販売する。＜商品概要＞商品名：ゾウのマイ、発売日：2026年3月10日、発売地域：全国、内容量：350ml、価格：オープン価格、アルコール分：4.5％、ビールの種類：ゴールデンエール、賞味期限：8カ月、製造元：エチゴビール、製造工場：那須工場、商品ページURL：https://www.zojirushi.co.jp/life/ricelab/zonomai.html