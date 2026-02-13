ドール「Ｄｏｌｅスムージーボウルシリーズ」新作を発売

ドール（東京都中央区 代表取締役社長CEO 青木 寛）は、「Dole スムージーボウル」シリーズの新商品「Dole スムージーボウル カカオフルーツボウル」が2 月17日より順次、東京都の一部セブン-イレブン店舗にて数量限定で販売される。「Dole スムージーボウル」は、冷凍フルーツ3種とスムージーベースをカップに盛り付け、甘酸っぱいフルーツとクリスピーなグラノーラ、濃厚でなめらかなスムージーの組み合わせが手軽に楽しめる人気商品。2025年3月に登場した「Dole スムージーボウル アサイーボウル」を皮切りに「Doleスムージーボウル」シリーズは新シリーズ発売のたび話題を呼び、2025年3月から12月末までの期間で、シリーズ累計販売個数約600万個を超えるなど、好評を博している。今回発売される「Dole スムージーボウル カカオフルーツボウル」は、カカオをフルーツとして楽しむ、新しいサステナブルな食べ方を提案する商品。チョコレートを作るために捨てられている、カカオフルーツの果肉から出る果汁をスムージーベースに使用。ライチのようなさっぱりとした甘みとさわやかな酸味のある味わいが特徴のカカオフルーツ果汁をバナナピューレと合わせ、爽やかで甘酸っぱいスムージーベースに仕上げられている。なお、バレンタインデーの時期にぴったりの、カカオの新しい楽しみ方を提案する同商品は、セブン-イレブンの一部店舗に数量限定で登場する。【商品概要】■商品名：Dole スムージーボウル カカオフルーツボウル ■内容量：113g ■売価：497.88円（税込） ■発売日：2月17日（火）より順次 ■販売店舗：セブン-イレブン（東京都の一部店舗）