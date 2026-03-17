モスフードサービス「没入体験型謎解きレストラン」開催

モスバーガーを展開するモスフードサービス（代表取締役社長：中村栄輔、本社：東京都品川区）は、セガ エックスディー（代表取締役社長執行役員CEO：谷英高、本社：東京都新宿区）と共同で、3月20日～ 5月6日の期間限定で、「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川県横浜市）において、謎を解きながら食事を楽しめる没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催する。昨今、飲食店が単に「食事を提供する場所」から「そこでしか味わえない体験を提供する場所」へと進化する中、同社社は「食×エンターテインメント」の融合に着目し、日常的な食事の場に非日常の刺激を加えることで、既存の顧客への新しい価値提供に加え、謎解きファンをはじめとする新規顧客層の開拓を目指している。今回のコンテンツ開発にあたっては、エンターテインメントの専門家であるセガ エックスディーと初めてコラボ。セガ エックスディーの持つゲーミフィケーション※の深い知見を活かすことで、食と物語がより高度に融合した新しい食体験を実現する。登場するキャラクターは、ハンバーガーの食材をモチーフにしたモスバーガーのストアキャラクター「トラベリンモス」に由来し、物語を楽しみながらハンバーガーの魅力を再発見できる仕掛けでとなっているという。事前予約制。【イベント概要】■名称：モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え ■開催期間：3月20日（金・祝）～ 5月6日（水・祝） ■内容：物語の登場人物の一人として、食事をしながら謎を解く没入体験型レストラン(参加者一人につきドリンク1杯、サラダ、ハンバーガー1個の提供を含む） ■体験の流れ：1. ゲームブックを受け取る、2. 物語の中の一員として、謎解きをしながら物語を体験、3. 謎解きで導き出したハンバーガーを選択肢の中から注文、4. 答え合わせをしながらハンバーガーを楽しむ ■料金：4,200円（一人あたり／税込み） ※事前予約制■定員：1公演あたり最大16名■チケット： https://peatix.com/event/4928397/view （3月20日 ～ 4月15日開催分）／ https://peatix.com/event/4933695/view （4月17日 ～ 5月 6日開催分）■所要時間：約90分■開催場所： モスプレミアム 桜木町クロスゲート店（〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1／045-226-3850）