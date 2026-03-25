キリン「一番搾りエクスペリエンスツアー」予約開始
執筆者：motoe
キリンビール（社長：堀口英樹）は、全国6カ所のキリンビール工場（滋賀、取手、横浜工場を除く、北海道千歳、仙台、名古屋、神戸、岡山、福岡工場）で、工場見学のプレミアムツアーとして「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」を5月以降順次開始。予約申し込みを4月1日8:00より、「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」Webサイトにて受付開始する。「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」は、通常のツアーでは紹介しきれない「一番搾り」の製造工程や歴史と、開発者や醸造家の熱い思いを、体験・体感できるプレミアムツアー。ツアー冒頭で、「キリン一番搾り生ビール」にまつわる複数のエピソードの中から、自身が気になるエピソードを選び、工場見学ガイドの案内をカスタマイズできる点が特長。テイスティング会場では「一番搾り」ブランド3種類のテイスティングと、おつまみとのペアリングも体験できる。【キリンビール工場「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」概要】■開始日：2026年5月より順次開始（各工場における開始日は決定次第Webサイトにて公開） ■実施工場：キリンビール北海道千歳工場、仙台工場、名古屋工場、神戸工場、岡山工場、福岡工場（取手工場・横浜工場・滋賀工場での実施は決定し次第「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」Webサイトにて公開） ■所要時間：約90分 ■内容：工場見学ガイドがツアーごとにカスタマイズした、「一番搾り」にまつわる様々なエピソードを紹介／①「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」オープニング映像とエピソード選択②「一番搾り」の素材体験（2種麦芽試食体験、ホップの香体験）③「一番搾り製法」説明、麦汁試飲④「一番搾り」ブランド3種のテイスティング、フードペアリング■参加費：3,000円（税込） ■定員：20名（20歳以上の方限定のツアー） ■申込開始日：4月1日（水）8:00から予約受付開始■申込方法：「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」Webサイトから（4月1日（水）より、キリンの工場見学Webサイト＜https://www.kirin.co.jp/experience/factory＞上でツアーWebサイトを公開）