ハウス食品「フルーチェ×カルピス イチゴ」発売

ハウス食品は、フルーチェとカルピスのコラボ製品「フルーチェ×カルピス」＜イチゴ＞を4月13日から夏季限定で全国発売する。2023年に始まった同シリーズは累計350万個以上を販売しており、今回は発売50周年を迎えたフルーチェの人気No.1フレーバーであるイチゴを採用した。牛乳と混ぜるだけで、カルピスの甘ずっぱさとイチゴ果肉入りのフルーティーなおいしさが楽しめる。開発ではカルピスとイチゴの風味バランスの調整に注力し、前回のピーチフレーバー開発時の3倍以上の時間をかけて仕上げた。夏向けのアレンジとして、スイーツドリンク提案も展開する。＜商品情報＞商品名：「フルーチェ×カルピス」＜イチゴ＞。発売日：2026年4月13日。発売地区：全国。内容量：150g。価格：税別希望小売価格236円。特徴：牛乳と混ぜるだけでカルピスの甘ずっぱさとイチゴ果肉入りの味わいが楽しめる夏季限定商品。特設サイトURL：https://housefoods.jp/products/special/dessert/fruiche-50th.htmlコラボ特設サイトURL：https://housefoods.jp/products/special/dessert/collabo.html