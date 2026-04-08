サンテック「プレートウォーマー」発売

サンテックコーポレーションは、新型ビュッフェプレートウォーマーSVBW-60の販売を開始した。ホテルの大型ビュッフェからランチや朝食の一時的な食べ放題まで、幅広い現場のニーズを踏まえて開発した商品で、温度制御システムにより料理を均一に保温し、出来立てに近い品質維持を目指す。本体にはフラットでスタイリッシュなブラックガラスを採用し、和洋中を問わず料理を引き立てるデザインとした。あわせて、1/3サイズ深さ100ミリのホテルパン3つと専用ふたを備えたホテルパンシステムも用意し、6月にはヒートランプウォーマーの発売も予定する。4月15日から17日まで東京ビッグサイトで開かれる第23回デザート＆スイーツ展でも実機を展示する。＜商品情報＞商品名：ビュッフェプレートウォーマー型番：SVBW-60電源：AC100V消費電力：300W＜関連商品情報＞商品名：ホテルパンシステム型番：BEOP-1/3ホテルパン：1/3サイズ深さ100mm＜6月販売予定＞商品名：ヒートランプウォーマー型番：SVLW-2H電源：AC100V消費電力：500Wランプ仕様：赤外線ランプ（口金E26）＜展示会情報＞展示会名：第23回デザート＆スイーツ展開催期間：4月15日～17日開催場所：東京ビッグサイトブース：F-S14