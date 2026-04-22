不二製油「発酵素材の新ブランドＤＥＡＬＩ®」発売
執筆者：motoe
不二製油（本社：大阪府泉佐野市、代表取締役社長 最高経営責任者：大森達司）は、乳製品に並ぶ新たな選択肢の１つとして、新ブランド「DEALI®（デアリ）」を立ち上げ、4月より製品をシリーズ展開すると発表した。DEALI®は、植物原料（大豆、オーツ麦）を当社で丁寧に搾り、「発酵」という自然の力を活かして仕上げた、乳原料不使用の植物ミルク発酵素材シリーズ。乳製品のような自然で軽やかな香りと、なめらかな質感が特長で、製菓製パン市場をはじめ、さまざまな用途で活用できる素材となる。乳製品は、製菓製パンをはじめとするさまざまな商品において、おいしさの根源となる重要な素材だが、一方で、世界的な人口増加に伴う乳製品需要の拡大や食の多様化、国内における乳価格の変動や酪農家の減少などを背景に、乳を巡る状況は不安定さが増している。また、情報化社会の進展により、商品にはおいしさに加え、視覚や食感を満たす新しい表現や体験が求められるようになっており、商品開発においては、原料供給の安定性や自由な表現を可能にする素材の重要性が高まっている。そうした状況を踏まえ、 同社では、素材そのものの可能性を広げることで、動物資源への依存といった課題に対応しながら、原料制約に左右されることなく、自由な発想から新たな価値のある商品を生み出す基盤になれば、との思いで新ブランドの立ち上げに至ったという。今回は、植物ミルククリーム、植物ミルク発酵バター、植物ミルクチーズの３つのプロダクトが業務用に展開されるが、同社では段階的なスケールアップを計画しており、2026年度は一部生産数量を絞っての販売となるが、2027年度からは、段階的に生産数量を引き上げる予定となっている。■DEALI®紹介サイト https://fujiplatform.jp/column/detail/26042101.html