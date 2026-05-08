日本ヴィーガン協会「西宮ヴィーガンフェス」開催
執筆者：shirai
日本ヴィーガン協会は5月17日、兵庫県西宮市の六湛寺公園・六湛寺南公園で「第9回 西宮ヴィーガンフェス」を開催する。環境保全と衣食住をテーマにした食の祭典で、西宮市の「環境学習都市にしのみや・パートナーシップ認定事業」として実施する。当日はヴィーガンフードやスイーツ、自然農野菜、エコ雑貨など25店舗が出店。ヴィーガン餃子やヴィーガン中華、グルテンフリードーナツなどが並ぶほか、クマとの共存をテーマにした講演、子ども向け紙芝居や読み聞かせも行う。先着100名にヴィーガン非常食「Vエイドパン」をプレゼントし、小学生以下の子ども先着50名には「名水神河町の酵素玄米おにぎり」を無料進呈する。＜イベント概要＞名称：第9回 西宮ヴィーガンフェス「環境保全と衣食住」、日時：2026年5月17日11時～17時、会場：六湛寺公園・六湛寺南公園（西宮市役所横）、アクセス：阪神西宮駅から徒歩2分／JR西宮駅から徒歩10分、入場料：無料、内容：ヴィーガンフードとスイーツ、自然農野菜、エコ雑貨の販売、環境学習講演、子ども向け紙芝居や読み聞かせ、図書スペース、主催：一般社団法人日本ヴィーガン協会、公式Instagram：@veganfest_jvs、https://www.instagram.com/veganfestjvs