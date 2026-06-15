オハヨー乳業「なめらか体験」開催

第１４１話 啜って食べるのが日本流

☆なぜ日本人だけが啜るようになったのか？ 日本人は箸だけで物を食べる民族である。 箸という道具はなかなか便利で、西洋のフォーク、ナイフのような機能を併せもっている。ただスプーン機能だけが弱い…