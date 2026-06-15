オハヨー乳業「なめらか体験」開催

井村屋は9月1日、冷凍ピザ新商品「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」を全国発売する。1人分にちょうど良いサイズ感で、肉まん製造で培った技術を活かし、具材の食感と3種のチーズのとろける旨みが楽しめ…
オハヨー乳業は、6月16日から7月31日まで「ジャージー牛乳プリン とろ～りなめらか体験キャンペーン」を実施する。濃厚なミルク感ととろりとなめらかな食感が特長の「ジャージー牛乳プリン」の魅力を、食べるだけでなく触感や香りでも楽しんでもらう企画。対象商品の購入者を対象に、なめらかな手触りの「ジャージー牛乳プリン クッション」や、ミルクとカフェラテの香りを楽しめる「ジャージー牛乳プリン アロマキャンドル2個セット」などを抽選で合計1300人にプレゼントする。応募は公式LINEまたははがきで受け付ける。＜キャンペーン情報＞名称：ジャージー牛乳プリン とろ～りなめらか体験キャンペーン、実施期間：2026年6月16日～7月31日、対象商品：ジャージー牛乳プリン ミルク、ジャージー牛乳プリン カフェラテ、応募方法：公式LINEまたは応募はがき、応募締切：はがきは2026年8月7日当日消印有効、LINEは2026年7月31日23時59分まで、賞品：ジャージー牛乳プリン クッション100人、ジャージー牛乳プリン アロマキャンドル2個セット200人、Wチャンス「えらべるPay」500円相当1000人、詳細ページ：https://www.ohayo-milk.co.jp/campaign/jersey-pudding/