物語コーポレーション「父の日ＣＰ」開催

日本マクドナルドは、コールドデザート「マックフルーリー」の新フレーバー「マックフルーリー キャラメルプリン」を、全国のマクドナルド店舗にて８月１７日から期間限定で販売する。同商品は、カラメル＆カスター…
物語コーポレーションが展開する「お好み焼本舗」は、父の日キャンペーンとして、公式Xで「キリン一番搾りオリジナルタンブラー」と「キリン一番搾り350ml 6缶パック」が抽選で30人に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを6月15日から21日まで開催する。参加方法は、お好み焼本舗公式Xアカウント「@okohon_official」をフォローし、期間中に投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストする。賞品は「キリン一番搾りオリジナルタンブラー2個」と「キリン一番搾り350ml 6缶パック」のセットで、当選者にはキャンペーン終了後約1週間で公式Xのダイレクトメッセージにより案内する。＜キャンペーン情報＞名称：父の日キャンペーン フォロー＆リポストキャンペーン、開催期間：2026年6月15日～21日、参加方法：お好み焼本舗公式X「@okohon_official」をフォローし対象ポストをリポスト、賞品：キリン一番搾りオリジナルタンブラー2個、キリン一番搾り350ml 6缶パック、当選者数：30人、発送時期：2026年7月下旬予定、対象ポスト：https://x.com/okohon_official/status/2066351282521272546、おこほんWEBページ：https://www.okonomiyaki-honpo.jp/、公式X：https://twitter.com/okohon_official、公式Instagram：https://www.instagram.com/okonomiyaki_honpo_official/