ハウス「イラリセット」発売

ハウスウェルネスフーズは、炭酸と冷涼感による爽快感が特徴の飲料「イラリセット」を6月22日から全国のコンビニエンスストア、駅売店で発売する。GABA、シソ香料やジュニパーベリーエキスなどのスパイス香気成分、ビタミンB群3種、クーリングフレーバーを配合し、飲んだ瞬間にスッキリ感を得られるシトラス風味の無果汁飲料に仕上げた。長年のスパイス研究を生かし、仕事中や移動時などに“瞬間的にスッキリしたい”という需要に応える新カテゴリーの商品として提案する。140mlの飲み切りやすいサイズで、打ち合わせ前などの隙間時間にも利用しやすい。7月からは首都圏を中心に、コロコロチキチキペッパーズを起用した交通広告やWeb広告を展開する。＜商品情報＞商品名：イラリセット、内容量：140ml、価格：オープン価格（税別参考小売価格158円）、発売日：2026年6月22日、発売地区：全国、発売チャネル：コンビニエンスストア・駅売店。