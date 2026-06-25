雪印メグミルク「初のバター専門カフェ 」オープン

雪印メグミルク（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤雅俊）と、雪印パーラー（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：森隆志）は、日本記念日協会認定の「雪印北海道バターの日」である2026年7月25日11時に、札幌市中央区の「赤れんが テラス」内に、バター専門カフェ「ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ（ザ バター）」をオープンする。「ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ」は、店内工房で製造するバターを生かしたメニューで、作りたてのバターならではの豊かな風味とおいしさを提供することをコンセプトした、雪印メグミルクがプロデュースし、北海道・札幌で長年にわたり喫茶・飲食事業を展開してきた雪印パーラーが運営する、雪印メグミルクグループ初のバター専門カフェ。ガラス張りの店内工房には、雪印メグミルクグループが100年にわたり培ってきた知見とノウハウを生かし、店舗内工房専用機として新たに開発したバター製造機「バターチャーン」を設置され、その場で工場直送の生クリームがバターへと変わり、製造から24時間以内に提供される「作りたてバター」は、フレッシュなミルクの風味と、なめらかな口どけが楽しめる。【店舗概要】■店舗名：ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ（ザ バター） ■所在地：札幌市中央区北2条西4丁目1番地 赤れんが テラス 1F ■営業時間（予定）：8：00～19：00 ■店舗運営：雪印パーラー（プロデュース：雪印メグミルク） ■公式アカウント（Instagram）：https://www.instagram.com/the_butter_0725/?hl=ja