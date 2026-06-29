キリン「氷結®無糖 宮崎産日向夏」限定発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、糖類・甘味料を一切使用せず仕上げた、甘くなくスッキリ爽快なおいしさの「キリン 氷結®無糖」シリーズから、「キリン 氷結®無糖 宮崎産日向夏 ALC.7%（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を7月28日より全国発売する。近年、健康志向の高まりや、食事中に飲用される機会が増えたことを背景に、「スッキリ甘くない」RTDのニーズが高まっているが、「氷結®無糖」は2020年の誕生以来、味の決め手となる果汁にこだわり、無糖だからこそできる「余計な甘さがない、澄みきった果実のおいしさ」を追求。この「氷結®無糖」ならではのおいしさが支持され、過去20年間に新発売したキリンのRTDブランドの中で、最速で累計18億本を突破し、拡大する「無糖チューハイ」カテゴリーをけん引している。今回、発売する「キリン 氷結®無糖 宮崎産日向夏 ALC.7%（期間限定）」は夏にぴったりな爽やかな香りと心地よい酸味が特長の宮崎産日向夏を使用。余計な甘さがなく飲みやすく飲み飽きない味わいで食事に合わせやすい「無糖チューハイ」となっている。通年品とは異なる、新規性のあるフレーバーを選ぶことで、ブランドが大事にする「Always New」を体現し、より多くの消費者に「無糖チューハイ」を手に取ってもらうことを目指すとしている。【商品概要】■商品名：「キリン 氷結®無糖 宮崎産日向夏 ALC.7%（期間限定）」■発売日：7月28日（火） ■発売地域：全国 ■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール分：7％ ■純アルコール量：350ml缶：19.6g、500ml缶：28g ■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場（予定）