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📅 2026/06/29 執筆者：motoe
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ドール「フルーツパウチシリーズに新ラインナップ」

ドール（東京都中央区、代表取締役社長CEO：青木寛）は、手軽に毎日フルーツを食べられることで人気の『フルーツパウチ』シリーズより、新ラインナップ『Dole　フルーツパウチ　完熟マンゴー』を6月30日より順次、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等で販売を開始する。Doleの「フルーツパウチ」は、いつでも手軽にフルーツの美味しさを楽しんでほしいとの想いで開発された「フルーツ in パウチ」。今回、新シリーズとしてラインナップに加わる「Dole　フルーツパウチ　完熟マンゴー」は、タイ産の完熟 マンゴーを使用し、果肉のとろける食感や濃厚な甘みが楽しめる商品。そのままお召し上がりいただけるほか、朝食のヨーグルトのトッピングや、袋ごと凍らせてシャーベットにして、暑い日のおやつにも。180gの使い切りサイズで、手軽にフルーツの美味しさを楽しむことができる。【商品詳細】■商品名称：『Dole　フルーツパウチ　完熟マンゴー』 ■容量：180g  ■希望小売価格（税別）：オープン ■賞味期限：1年間 ■発売日：6月30日（火） ■発売エリア：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等

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