築野食品工業「こめ油研究」掲載

築野食品工業は、東北大学大学院農学研究科、東京大学大学院農学生命科学研究科との共同研究に基づく総説論文が、油脂・脂質に関する学術誌「Journal of Oleo Science」2026年6月発行号に掲載されたと発表した。論文では、こめ油に含まれるγ-オリザノール、植物ステロール、ビタミンEなどの機能性成分をより正確に評価する分析技術と、それらを活用した高付加価値化や次世代開発戦略を展望した。近赤外分光法により、こめ油の主成分であるトリアシルグリセロールを非破壊かつ迅速に測定できるようにし、玄米1粒レベルでの油脂成分評価も可能にした。また、液体クロマトグラフィー質量分析法を用い、γ-オリザノールの分子種を詳しく解析する技術を確立し、新たな分子種の発見にもつなげた。今回の成果により、こめ油の機能性成分を科学的に“見える化”し、健康価値の裏付けや高品質なこめ油開発、国産米資源の有効活用につなげることを目指す。＜掲載情報＞掲載誌：Journal of Oleo Science 2026年6月発行号、論文タイトル：Challenges and Countermeasures in Measuring Molecular Species of Characteristic Ingredients in Rice Bran Oil: Toward the Development of High-Quality Rice Bran Oil、和訳：確かな分析技術に基づく高付加価値な「健康オイルこめ油」の製品化と次世代型の開発に向けた戦略、掲載URL：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42219362/、築野食品工業URL：https://www.tsuno.co.jp/