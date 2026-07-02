アミュゼ「うるおい巡る参鶏湯キット」発売

アミュゼホールディングスが展開するD2Cフードブランド「TAKUNABE」は、韓国養生の知恵を取り入れた新商品「うるおい巡る参鶏湯キット」を7月7日20時から発売する。同商品は、高麗人参、なつめ、クコの実、白きくらげ、黒きくらげ、もち米、二十五穀米、天然ミネラル塩の8種類の天然素材を配合した乾燥タイプの参鶏湯キット。手羽先と水を用意し、鍋で約20分煮込むだけで、韓国で親しまれてきた養生食・参鶏湯を家庭で手軽に楽しめる。国際薬膳師で『まいにち薬膳スープ』などの著者として知られる瀧本靖子氏が監修し、素材選びから味のバランスまで設計した。添加物不使用で常温保存が可能なため、必要な時に調理できるストック食品としても活用できる。TAKUNABEは、スキンケアやサプリメントだけに頼らず、食事を通じて無理なく取り入れる“食べる美容”という新しいインナーケア習慣を提案する。＜商品情報＞商品名：うるおい巡る参鶏湯キット、ブランド：TAKUNABE、内容量：46g、キット43g＋天然ミネラル塩3g、発売日：7月7日20時、販売価格：税込1,280円、保存方法：常温保存、賞味期限：製造より1年、調理方法：手羽先5本約250gと水500mlを鍋に入れ、沸騰後に中弱火で約20分煮込み、付属の天然ミネラル塩で味を調える。