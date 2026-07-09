生坂村と東洋ライス「包括連携協定」締結

水産庁は、平成２３年度「子ども霞が関見学デー」において、８月１８日に「お魚大使」のさかなクンによるお魚講座を開催する。同講座は、小学生・中学生を対象に、さかなクンがイラストを描きながら楽しく魚の解説を…
長野県生坂村と東洋ライスは、7月3日付で包括連携協定を締結した。協定は、生坂村産米の付加価値向上や村民の健康増進、食育推進などを通じた地域活性化を目的とする。まずは子どもたちを対象とした健康応援事業として、小中学校の給食で提供している地場産米を、東洋ライス独自の技術で栄養価を高めた「金芽米」として提供する。あわせて、生坂村産米の魅力を村外へ発信するため、ふるさと納税返礼品への活用や、道の駅「いくさかの郷」での金芽米販売を予定している。また、金芽米の加工過程で発生する副産物「米の精」を有機質肥料として村内生産者へ提供し、農産物のブランド価値向上と資源循環型農業の推進にも取り組む。両者は、人口減少や農業従事者の高齢化といった地域課題に対し、地域資源である米の価値向上を図りながら、「食」と「農」を核とした持続可能な地域づくりを目指す。＜協定情報＞締結日：7月3日、連携事項：農業振興、健康増進、食育推進、地域活性化、生坂村の魅力発信、その他協定目的の達成に必要な事項。＜企業情報＞東洋ライス設立：1961年、資本金：1億円、事業内容：金芽米、金芽ロウカット玄米、BG無洗米の加工・製造・販売、精米機器の開発・製造販売など、和歌山本社所在地：和歌山市黒田12、電話番号：073-471-3011、URL：https://www.toyo-rice.jp/