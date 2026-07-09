生坂村と東洋ライス「包括連携協定」締結

水産庁「子ども霞が関見学デー」で“さかなクンのお魚講座”開催

水産庁は、平成２３年度「子ども霞が関見学デー」において、８月１８日に「お魚大使」のさかなクンによるお魚講座を開催する。同講座は、小学生・中学生を対象に、さかなクンがイラストを描きながら楽しく魚の解説を…