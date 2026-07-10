カルビー「トイ・ストーリーデザインのフルグラ 」登場

中央水産研究所「一般公開 焼きサンマ４００名に」

中央水産研究所が１年間の研究成果を発表する一般公開が１０月２３日、横浜市金沢区にある同センターで開催された。この日は、首都圏の親子、学生などを中心に、７００名近くが訪れ、お魚の実態について勉強した。