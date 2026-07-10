カルビー「トイ・ストーリーデザインのフルグラ 」登場

商品特長 ・チェダーチーズと発酵バターを使用し、コク深く濃厚な“ベイクドチーズケーキ”の味わいを「ココナッツサブレ」流にアレンジ ・“ヌン活”をテーマに、ケーキスタンドやティーポットなどのイラストをち…
カルビー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信)は、シリアルブランド売上No.1の「フルグラ®」より、ウォルト・ディズニー・ジャパンのディズニーデザインの新商品「フルグラ® メロンクリームソーダテイスト」を7月13日（月）から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で数量限定発売する（なくなり次第、終了）。「フルグラ®」は、オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物を混ぜて香ばしく焼き上げたグラノーラに、フルーツやナッツなどをミックスした、ザクザクとした食感が楽しめるシリアル。1991年に「フルーツグラノーラ」として発売し、2011年に「フルグラ®」の名前に変更。2026年3月で発売35周年を迎え、現在ではシリアルブランド売上No.1の商品として、定番の「フルグラ®」のほか、期間限定品や数量限定品など、たくさんのフレーバーを展開してきた。「フルグラ®」のディズニーデザインは、2025年4月に第1弾としてミッキーマウスとミニーマウスがパッケージに登場した「ベリーミルク味」、同年7月に第2弾としてドナルドダックがパッケージに登場した「マンゴー＆パパイヤ」、2026年2月に第3弾としてミニーマウスとデイジーダックがパッケージに登場した「ストロベリータルトテイスト」をそれぞれ発売し、好評を博してきた。第4弾となる「メロンクリームソーダテイスト」は、話題作「トイ・ストーリー5」の映画公開に合わせて、トイ・ストーリーのキャラクターがパッケージに登場。淡いグリーンのグラノーラ生地で、メロンクリームソーダの爽やかな味わいを表現。トッピングには、酸味のあるいちごとりんご、甘味のあるパパイヤを使用。1スプーンで酸味と甘味のバランスが楽しめ、食べ飽きないおいしさに仕上げられている。また、1食分（50g）で食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷり。パッケージは、トイ・ストーリーのメインキャラクターの他、映画に登場する新キャラクターもデザインされている。内容量：500g、価格：オープン(想定価格 税込み1,000円前後)、フルグラ®公式ウェブサイト：https://www.calbee.co.jp/frugra/