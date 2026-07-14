永谷園「麺おかず」拡充

永谷園は、春雨やビーフン入りの惣菜の素シリーズを拡充し、「麻婆ビーフン 中辛」「コムタン 平めん春雨入り」「ユッケジャン 平めん春雨入り」を8月3日から全国で発売する。あわせて、麻婆春雨をはじめとする春雨・ビーフン商品全10品を「永谷園の麺おかず」シリーズとして展開し、パッケージを一新した。同シリーズは、春雨やビーフンなどの麺を、ごはんに合うおかずとして楽しむ提案。新商品「麻婆ビーフン 中辛」は、麻婆春雨でおなじみの麻婆ソースに、特製ビーフンの米麺の風味を合わせた味わいで、きくらげ、たけのこ、豚肉、にんじん入りのため材料いらずで調理できる。「コムタン 平めん春雨入り」は、牛骨ベースのまろやかで濃厚な白濁スープと胡椒の風味が特長。「ユッケジャン 平めん春雨入り」は、牛の旨みとコチュジャンの辛旨さをきかせたコク深い味わいで、いずれももちっとした平めん春雨の食感を楽しめる。＜商品情報＞商品名：麻婆ビーフン 中辛、内容量：129g、希望小売価格：税抜380円、賞味期間：15カ月。商品名：コムタン 平めん春雨入り、内容量：90g、希望小売価格：税抜270円、賞味期間：12カ月。商品名：ユッケジャン 平めん春雨入り、内容量：93g、希望小売価格：税抜270円、賞味期間：12カ月。発売日：8月3日、発売地区：全国。