日本豆乳協会「豆乳スマイルサポーターズ」発足

群馬県高崎市「古き旨きローカルグルメサイト」オープン

群馬県高崎市は、長年愛され、失うには惜しすぎる高崎市の絶品ローカルグルメを絶やさないために、高崎市に点在する古き旨きローカルグルメに特化したグルメサイト「絶メシリスト」を、世界各国で観光推進活動が行わ…