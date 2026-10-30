トリドールＨＤ「丸亀うどんフェス２０２６」を開催

トリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田貴也、以下、トリドールHD）は、同グループ内の丸亀製麺（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山口寛）と、丸亀市との3者主催により、11月28日に香川県丸亀市にて「丸亀うどんフェス2026」を開催する。「丸亀うどんフェス2026」はトリドールHD、丸亀製麺、香川県丸亀市の3者が主催し、日本うどん協会の協力で、本場の職人の技に触れ、手づくり・できたてのおいしさを五感で体感し、讃岐うどんの原点と進化を堪能できる特別な一日で、昨年実施した「丸亀うどん祭り2025」の好評を受け、今年も名称を新たに「丸亀うどんフェス2026」として開催。「SANU-1 GRAND PRIX 2026」決勝戦や本場讃岐の職人によるうどん教室、キッチンカーでのうどんの提供、小麦粉袋をアップサイクルしたバッグづくり体験など、多彩なコンテンツを実施され、市民はもちろん、多くの方々に楽しんでもらえる内容を通じて、讃岐うどんを好きになるきっかけを創出し、文化の未来につなげることを目指すという。特に、メインコンテンツの「SANU-1 GRAND PRIX 2026」は、全国の讃岐うどん職人による、感動を呼び起こす一杯を決めるコンテストで、讃岐うどんを愛する腕利きの職人たちが全国から集結し、製麺から提供までうどん作りのすべてをもって競い合うという内容で、観る者、食べる者の心を動かす“うどん打ち”が繰り広げられ、最も優れた職人には「SANU（讃岐）No.1」の称号が贈られる。昨年、丸亀製麺25周年の記念として2025年11月21日／22日に開催した「丸亀うどん祭り2025」でも好評を博し、今年も継続開催される。【「丸亀うどんフェス2026」開催概要】■名称：丸亀うどんフェス2026 ■日時：11月28日（土）10：00～17：00予定 ■場所：香川県丸亀市内（シアターマド小ホール・マルチスペース・東側・南側、まちの駅 秋寅の館） ■主催：丸亀市、株式会社トリドールホールディングス、株式会社丸亀製麺 ■協力：一般社団法人 日本うどん協会