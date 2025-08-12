キッコーマンソイフーズ「豆乳フェス２０２５」開催

キッコーマンソイフーズは、昨年に続き、10月11日～13日の3日間、新宿サザンテラス広場にて開催される「キッコーマン豆乳 Presents 豆乳フェス 2025」を主催する豆乳フェス実行委員会に参画するとともに特別協賛することとなった。同イベントは、10月12日の「豆乳の日」をきっかけに、豆乳の魅力やおいしさをより多くの方に知っていただくために開催される、“豆乳について知って、楽しんで、味わえる”豆乳づくしのお祭りイベントで、昨年は初開催にして4日間で延べ約45,000人が来場した日本最大級の豆乳のお祭りイベント。期間中は、とうふ屋うかい、東京たらこスパゲティ、豆乳専科、豆富パン、wanna mannaなどの人気店がキッチンカーで出店されるほか、キッコーマン豆乳の特別協賛ブースでは、豆乳3種類飲み比べ、キッコーマン豆乳200mlパック全種類の販売、オリジナルグッズ販売なども実施される。また、来場者には、キッコーマン豆乳が提案する豆乳を投入して作るカンタン豆乳鍋「TT鍋」を表現した限定パッケージの「おいしい無調整豆乳【TT鍋お試し品】200mlなども用意される予定だ。【開催概要】■名称：キッコーマン豆乳 Presents 豆乳フェス2025 ■日時：2025年10月11日（土）～13日（月・祝）＜11:00～21:00（ラストオーダー20:30／最終日は20:00クローズ予定）＞ ■場所：新宿サザンテラス広場（東京都渋谷区代々木2丁目2-1） ■入場料：無料■主催：豆乳フェス実行委員会 ■特別協賛：キッコーマンソイフーズ ■協賛：理研ビタミン、永谷園、日本ストロー、日本テトラパック■イベント内容：有名店や豆乳専門店によるキッチンカーの出店/特別協賛ブースの展開（追加の出店者やイベントコンテンツについては、9月中を目途に第二弾発表予定） ■特設サイト：https://www.tounyufes.jp/ ■公式Instagram：https://www.instagram.com/tounyu_fes