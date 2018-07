明治「ＯＬＬ１０７３Ｒ-１株」疲労改善効果を確認

明治「OLL1073R-1株」疲労改善効果を確認

明治は、Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1073R-1(以下、OLL1073R-1株)で発酵したヨーグルトの摂取が、夏から秋にかけての疲労感を改善させることを確認した。同研究は、全身のだるさや疲労感を主な症状とした「夏バテ」の症状を例年感じている健康な男性49人に、2015年7月上旬から9月下旬の12週間、OLL1073R-1株で発酵したヨーグルトまたは酸性乳飲料を摂取した後、夏バテに関連する症状を評価するというもの。その結果、OLL1073R-1株で発酵したヨーグルトの摂取は酸性乳飲料の摂取に比べて、「全身のだるさ」「疲労感」を軽減することが明らかになった。これにより、OLL1073R-1株で発酵したヨーグルトの摂取は疲労改善効果を発揮し、夏バテの症状を軽減する可能性が示唆された。なお、この研究成果は、栄養学の分野で評価の高い国際学術誌Nutrientsに2018年6月21日に掲載された。(Nutrients 2018, 10(7), 798; https://doi.org/10.3390/nu10070798)■論文タイトル: Anti-Fatigue Effects of Yogurt Fermented with Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1073R-1 in Healthy People Suffering from Summer Heat Fatigue: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial (夏バテの症状を感じている健常者に対するOLL1073R-1株で発酵したヨーグルトの抗疲労効果:ランダム化二重盲検プラセボ対照試験)