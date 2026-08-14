赤城乳業「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」発売

赤城乳業（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」を8月18日より全国発売する。「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中に、ジューシーなぶどうかき氷を入れたアイスキャンディーで、収穫して24時間以内に搾汁した、ジューシーな味わいのぶどう果汁のみを33%使用。今回は隠し味に「ぶどう種子エキスパウダー」を使用することで、ぶどうの美味しさをさらに引き出したという。また、同社では、まだまだ暑い夏に、よりガリガリ君を楽しんでもらうために、小型キッチン家電ブランド「Ninja®」（ニンジャ）の人気シリーズ「Ninja Blast Max（ブラストマックス） コードレスミキサー」を使ったオリジナルアレンジレシピを4品開発。「そのまま食べる」が定番のガリガリ君を、氷も粉砕するパワフルな「Ninja Blast Max」で砕くことで、スムージーやフローズンドリンクとして楽しめるアレンジレシピを公開。さらに、オリジナルレシピ公開にあわせ、8月17日より8月23日まで、Ninja公式Instagramアカウント（@ninjakitchenjp）および赤城乳業公式Instagramアカウント（@akagi_ice）にて、プレゼントキャンペーンも実施。Ninja公式Instagramアカウントと赤城乳業公式InstagramアカウントをWフォローし、各公式アカウントのアレンジレシピ投稿の中から、飲んでみたいガリガリ君ドリンクレシピをコメントすると、「ガリガリ君ソーダ」4本・「ガリガリ君グレープフルーツ」1本・「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」2本の計7本を2回楽しめる「ガリガリ君アレンジレシピお試しセット」が抽選でプレゼントされる。【商品概要】■商品名：大人なガリガリ君もぎたてぶどう ■希望小売価格：151円（税込） ■種類別：氷菓 ■容量：100ml ■エネルギー：81kcal ■発売日：8月18日（火） ■発売エリア：全国